Krunić objavio spisak za Srebrnu ligu

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Milorad Krunić, saopštio je spisak igračica za pripreme za nastup u CEV Srebrnoj ligi.

Za mjesto u timu konkuriše 17 odbojkašica. Na spisku su:

Tehničari – Marija Šušić (Buta Baku, Azerbejdžan) i

Viktoria Đukić (Budućnost Volley),

Primači servisa i korektori – Danijela Džaković (Maćerata, Italija), Nevena Vukčević (Lugoš, Rumunija), Lara Jovović (Herceg Novi), Simona Petranović (Ub, Srbija), Darja Popović (Budućnost Volley), Kristina Božović (Luka Bar) i Viktorija Čoković (Budva);

Srednji blokeri – Mina Dragović (Jedinstvo Stara Pazova, Srbija), Katarina Budrak (Romans, Francuska), Saška Đurović (Crvena zvezda, Srbija),

Teodora Rakočević (Banja Luka, Bosna i Hercegovina) i Lana Rakočević (Budućnost Volley)

Libera – Melisa Cenović (Herceg Novi), Gordana Madžgalj (Jedinstvo) i Ksenija Krunić (Akademija).

Okupljanje seniorki zakazano je za 6. maj u Podgorici.

Seniorke će trenirati u sportskoj dvorani Verde kompleks, gdje će biti i odigrani mečevi prvog turnira od 17. do 19. maja.

U Podgorici će gostovati selekcije Farskih Ostrva i Gruzije.

Prvog dana turnira, 17. maja, Crna Gora će igrati sa Farskim Ostrvima, narednog dana sastaće se Gruzija i Farska Ostrva, a Crna Gora će turnir zaključiti utakmicom sa Gruzijom 19. maja.

Nakon nastupa na domaćem terenu, izabranice selektora Krunića, gostovaće Portugalu zajedno sa Islandom od 24. do 26. maja u okviru drugog turnira.

Crna Gora će trećeg vikenda, koji je na programu od 31. maja do 2. juna, na tuniru u Bosni i Hercegovini igrati sa domaćinom i selekcijom Portugala, a četvrtog vikenda su slobodne, kao i Portugal, Mađarska, Letonija, Gruzija, Island i Luksemburg.

Dvije najbolje reprezentacije nakon četiri odigrana turnira igraće dvomeč finala (13. i 16. jun).

