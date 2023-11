Kraftu pobjeda na startu sezone

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Štefan Kraft pobijedio je u finskoj Ruki na startu nove sezone Svjetskog kupa u Skijaškim skokovima.

On je bio vodeći i nakon prve serije, a do pobjede došao je skokovima od 144 i 143 metra i zbirom od 326,2 poena.

To je njegova 31. pobjeda u Svjetskom kupu.

Kao drugoplasirani završio je Njemac Pius Paške skokovima od 142 i 142,5 metara, za koje je dobio 315,6 poena.

Pobjedničko postolje kompletirao je njegov sunarodnik Štefan Laje skokovima od 137 i 143,5 metara, što je bilo dovoljno za 313,2 boda.

Uspješan nastup Njemaca upotpunio je četvrtoplasirani Andreas Velinger (142 i 136), peti je bio Austrijanac Danijel Cofenig (136 i 140,5), a šesti Japanac Rjoju Kobajaši (138,5 i 141,5).

Najbolji Slovenac bio je osmoplasirani Timi Zajc (133 i 143,5).

Finska Ruka i sjutra će biti domaćin pojedinačnog takmičenja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS