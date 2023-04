Kraft najbolji na Planici

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Štefan Kraft pobjednik je takmičenja u skijaškim letovima, koje je za Svjetski kup danas održano na Planici.

Kraft je do pobjede došao skokom od 239,5 metara i zbirom od 240,5 bodova.

Kao drugoplasirani završio je Slovenac Anže Lanišek skokom od 236 metara i 234,7 bodova.

Pobjednički podijum kompletirao je Poljak Pjotr Žila skokom od 234 metra (233,3).

Na četvrtom mjestu završio je vodeći u generalnom plasmanu Svjetskog kupa, Norvežanin Halvor Egner Granerud (231), peti je bio Austrijanac Jan Herl (236), a šesti domaći takmičar Timi Zajc (231,5).

Granerud je, uoči posljednjeg takmičenja u sezoni, vodeći u Svjetskom kupu sa 2.108 bodova.

Kraft je drugi sa 1.730, a treći Lanišek sa 1.599 bodova.

Pojedinačno takmičenje bilo je planirano za juče, ali je zbog loših vremenskih uslova odgođeno.

Za danas je planirano i takmičenje u ekipnoj konkurenciji.

