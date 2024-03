Koviniću srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Stefan Kovinić sa srebrnom medaljom završio je nastup na juniorskom Evropskom kupu u Podgorici.

Kovinić je večeras u finalnom meču kategorije preko 100 kilograma poražen od Kanađanina Džona Besonga.

To je treća medalja za crnogoski džudo u Podgorici, nakon jučerašnjeg srebra Jovane Mrvaljević i brone Andrijane Šutović.

Za bronzana odličja danas su se borili i Marija Simić (do 48), Stevan Nikčević (do 90), Vuk Tapušković (preko 100) i Luka Šestović (preko 100), ali su morali da se zadovolje petim mjestima.

Evropski kup okupio je u Podgorici 207 takmičara iz 67 država.

