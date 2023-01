Kovinić zaustavljena u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić u prvom kolu završila je nastup na Australijan opena.

Ona je na startu prvog grend slem turnira sezone poražena od Amerikanke Loren Dejvis 2:1, po setovima 1:6, 7:5 i 6:1,

Meč između Kovinić i Dejvis počeo je juče, ali je zbog kiše prekinut u trećem setu kod rezultata 4:1.

Dejvis će u drugom kolu igrati protiv Belgijanke Elize Mertens, koja je postavljena za 26. nosioca turnira.

Mertens je na startu bila bolja od Španjolke Garbinje Muguruse 2:1 (3:6, 7:6 i 6:1).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS