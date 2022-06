Kovinić zaustavljena u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić u prvom kolu završila je nastup na WTA turniru u Istburnu

Ona je danas na startu sezone na travi poražena od Poljakinje Magda Linet 2:0, po setovima 7:6 i 6:1.

Do pobjede došla je nakon sat i 22 minuta igre.

Linet je upisala treću pobjedu u četvrtom

međusobnom duelu.

