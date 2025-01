Kovinić zaustavljena u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u treće kolo Australijan opena.

Ona je u Melburnu, u drugom kolu, poražena od Ukrajinke Dajane Jastremske 2:0, po setovima 6:0 i 6:1.

Ukrajinka, 32. teniserka svijeta, do pobjede i trećeg kola došla je nakon 51 minut igre.

Kovinić je turnir u Melburnu počela kao 1.289. teniserka na WTA kisti, a na startu eliminisala je Lulu Sun sa Novog Zelenda 2:0 (6:3 i 7:5).

