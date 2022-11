Kovinić u polufinalu turnira u Buenos Airesu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u polufinale WTA turnira u Buenos Airesu.

Ona je danas u četvrtfinalnom meču savladala Ruskinju Dijanu Šnajder 2:0, po setovima 6:4 i 6:3.

Do pobjede protiv petoplasirane na juniorskoj svjetskoj rang listi došla nakon sat i 31 minut igre.

To je njeno drugo polufinale na južnoameričkoj turneji, nakon što je prošle sedmice bila među četiri najbolje u čileanskom gradu Kolina.

Kovinić, koja je u Buenos Airesu postavljena za drugog nosioca, u prva dva kola eliminisala je

Argentinke Nađu Podorsku i Huliju Rijeru.

Protivnica u polufinalu biće joj bolja iz duela između Brazilke Laure Pigosi i Argentinke Paule Ormaečee.

Turnir u Buenos Airesu igra se za nagradni fond od 115 hiljada USD.

