Kovinić u drugom kolu Australijan opena

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić ostvarila je pobjedu na startu Australijan opena.

Ona je jutros u Melburnu, u prvom kolu, savladala Lulu Sun sa Novog Zelenda 2:0 (6:3 i 7:5).

Kovinić, 1.289. na WTA listi, u narednom kolu igraće protiv 33. na WTA listi, Ukrajinke Dajane Jastremske.

Ona je u prvom kolu eliminisala Majar Šerif 2:0 (6:1 i 6:4).

Crnogorskoj teniserki bio je to prvi nastup na grend slem turnirima od US opena 2023, a prvi trijumf od Rolan Garosa iste godine kada je preko Ane Karoline Šmedlovov, u trećem kolu turnira.

