Kovinić na startu protiv Čehinje Noskove

Podgorica, (MINA) – Češka teniserka Linda Noskova biće protivnica Danke Kovinić na startu Rolan Garosa, odlučeno je žrijebom u Parizu.

Čehinja je juniorska šampionka tog turnira 2021. godine, a trenutno je 48. teniserka svijeta.

Pobjednicu tog duela u drugom kolu očekuje Elena Ribakina iz Kazahstana.

Drugi grend slem turnir sezone počeće u nedjelju.

Kovinić je prošle godine igrala treće kolo.

