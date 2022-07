Kovinić eliminisana u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić u prvom kolu završila je nastup na WTA turniru u Varšavi.

Ona je danas izgubila od Italijanke Jasmin Paolini 2:0, po setovima 6:1 i 6:1.

To je bio njen prvi meč nakon više od mjesec pauze.

Kovinić je na turnir u Varšavi stigla nakon oporavka od povrede, zbog koje je propustila i Vimbldon.

