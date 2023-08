Košarkaškom savezu i rukometašima Lovćena po 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore opredijelila je Košarkaškom savezu i Rukometnom klubu Lovćen po 100 hiljada EUR, saopšteno je nakon sjednice.

Košarkašku reprezentaciju Crne Gore od 25. avgusta do 10. septembra očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Japanu, Indoneziji i na Filipinima.

Cetinjske rukometaše u narednoj sezoni očekuje povratak na evropsku scenu i nastup u EHF Ligi Evrope.

“Usvojeni su predlozi za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve i to po 100 hiljada Rukometnom klubu Lovćen za organizaciju i učešće u međunarodnom sportskom takmičenju EHF Ligi Evrope i Košarkaškom savezu, za učešće muške seniorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu”, piše u saopštenju Vlade.

