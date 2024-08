Košarkašice poražene od Mađarske

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarka reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Mađarske 78:52, u drugom kontrolnom meču uoči pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Prvi međusobni duel pripao je crnogorskim košarkašicama 45:39.

Mađarske košarkašice do pobjede došle su zahvaljujući izuzetnom procentu šuta, posebno za tri poena.

Meč su završile sa 15 pogođenih šuteva van linije 6,75 metara.

Selektorka Jelena Škerović promijenila je startnu petorku, tako da su šansu dobile Nikolina Ilić i Lana Vukčević, koja je u nekoliko navrata dokazala kakav je potencijal.

Crna Gora se, iako je na poluvremenu imala 17 poena zaostatka (40:23), serijom 12:0 uspjela je da se vrati u igru.

Mađarska je boljim šutem ponovo napravila razliku, a serijom 12:0 stigla do vođstva 62:40 i time riješila pitanje pobjednika.

U crnogorskoj selekciji dvocifrena je bila samo Dragana Živković sa deset, Lana Vukčević postigla jer osam, a po poen manje Milica Jovanović i Bojana Kovačević.

Crna Gora će naredne provjere, koje će biti i posljednje uoči nastupa u Meksiku, imati 8. i 9. avgusta, u Sloveniji.

Pretkvalifikacioni turnir u Meksiku biće odigran od 19. do 25. avgusta.

Rivali Crne Gore u grupi B biće Meksiko, Novi Zeland i Mozambik.

U pretkvalifikacijama igraju još: Koreja, Mali, Češka i Venecuela, koji čine grupu A.

Najbolja dva tima iz svake grupe kvalifikovaće se za polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

