Košarkašice Budućnost Bemaxa sjutra gostuju Banovićima

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u gostima protiv Banovića u posljednjem, desetom kolu grupne faze WABA lige.

Budućnost je pobjedom protiv Duge u prošlom kolu osigurala prvo mjesto i u glavnu rundu prenijeće maksimalnih 12 bodova.

Vicešampion Bosne i Hercegovine je bez trijumfa u dosadašnjem dijelu takmičenja i šansi da se domogne naredne faze.

Trener Vladan Radović kazao je da je Budućnost ostvarila primarni cilj i kao prvoplasirana izborila glavnu rundu.

“Ispunili smo cilj, osvojili smo maksimalan broj bodova uoči starta glavne runde, tako da sada bez pritiska idemo na gostovanje. Siguran sam da bez obzira na sve pobjeda neće biti dovedena u pitanje. Bitno je da dobro treniramo i da u što boljem ritmu dočekamo glavnu rundu, gdje nas čekaju veoma teški mečevi”, kazao je Radović.

Utakmica u Banovićima počeće u 17 sati i 30 minuta.

U ostalim mečevima ovog kola sastaće se: Partizan – Celje (16.30), Orlovi – Grac (18.30), Lavovi – Plamen (19.00) i Duga – Sloga (20.30).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS