Košarkaši Budućnost Volija posjetili OŠ Branko Božović

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija bili su danas gosti podgoričke Osnovne škole “Branko Božović”, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je na inicijativu savjeta roditelja OŠ “Branko Božović” uspostavljena saradnja sa podgoričkim košarkaškim klubom.

“Učenici te škole, njih oko 60, bili su naši gosti na utakmici ABA lige protiv Igokee. Naš klub uzvratio je posjetu danas obilaskom škole, poklonima kao i druženjem sa našim sugrađanima iz naselja Zagorič”, saopšteno je iz KK Budućnost Voli.

Navodi se da su na času fizičkog vaspitanja košarkaši Budućnosti Nikola Tanasković, Flečer Megi i Joan Makundu igrali su “3 na 3” protiv učenika škole.

“Posjetili su i prve razrede, proveli kvalitetno vrijeme sa učenicima škole, kojima su dijelili autograme i slikali se sa njima”, piše u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS