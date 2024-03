Košarkaši 17. na FIBA rang listi

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore na martovskoj rang listi Svjetske košarkaške federacije (FIBA) zauzima 17. mjesto sa 607,7 bodova, saopšteno je iz te asocijacije.

U konkurenciji selekcija iz Evrope izabranici selektora Boška Radoviča su na 11. mjestu.

Na prvom mjestu su Sjedninjene Američke Države, na drugom mjestu je Španija, Njemačka je treća, na četvrtom mjestu je Srbija, a na petom Australija.

Među deset najboljih su još Letonija, Kanada, Argentina, Francuska i Litvanija.

Crna Gora je nedavno u kvalifikacijama za Eurobasket izgubila od Njemačke (85:61) u gostima, ali je u Podgorici savladala Švedsku (95:70).

Crnogorsku selekciju od 2. do 7. jula očekuju kvalifikacije za Olimpijske igre u Rigi.

Crna Gora je u grupi sa Brazilom i Kamerunom, dok su u drugoj grupi Letonija, Gruzija i Filipini.

Po dvije selekcije izboriće plasman u polufinale, a pobjednik turnira ide u Pariz.

