Konrad i dalje na čelu

Podgorica, (MINA) – Napadač Sutjeske Tajron Konrad sa 17 postignutih golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridianbet Prve fudbalske lige, u takmičenju za Trofej Radija Crne Gore.

Golgeter Sutjeske Vuk Striković i Žarko Korać iz Jedinstva postigli su po devet, a gol manje Mamadu Mendi iz Petrovca.

Po sedam puta u strijelce upisali su se Fatos Bećiraj iz Mornara, Rodrigo Faust iz Petrovca i Hulijan Montenegro iz Arsenala.

Strijelci po šest pogodaka su igrač Dečića Stefan Denković, Oujidi Sahli iz Sutjeske i članovi Arsenala Ivan Bulatović i Boris Došljak.

Po gol manje postigli su igrači Budućnosti Marko Bakić, Zoran Petrović, Stefan Milošević I Marko Mrvaljević, članovi Jezera Armin Bošnjak, Vojin Pavlović i Balša Tošković, napadač Rudara Danin Talović i igrači Sutjeske Novica Eraković i Dragan Grivić.

Prvi trofej Radija Crne Gore, u sezoni 2013/14, osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti, a u narednih osam golgeteri Sutjeske Goran Vujović, Igor Ivanović, Marko Ćetković i Božo Marković, igrači Mladosti Marko Šćepanović i Zoran Petrović, napadač Zete Nikola Krstović i Adnan Bašić iz Petrovca.

