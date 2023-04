Komatina, Peruničić i Bećović bez plasmana na Evropske igre

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativci Andrea Komatina, Vasilije Peruničić i Zinedin Bećović, nijesu uspjeli da se plasiraju na Evropske igre.

Komatina je na startu kvalifikacionog turnira u Bukureštu, u kategoriji do 57 kilograma, ubjedljivo pobijedila Rumunku Anu Rici 2:0, dok je u drugom meču izgubila od iskusne Mađarice Liane Marton 2:0.

Peruničić je u prvom kolu kategorije do 74 kilograma eliminisao Čeha Tomasa Siteka 2:1, dok je

u drugom, u neizvjesnoj borbi, poražen od Britanca Kamerona Buta 2:1.

“U odlučujućoj trećoj rundi borci su se smjenjivali u vođstvu. Peruničić je do samog kraja imao veliku šansu, ali manjak iskustva na turnirima, kakav je u Bukureštu, je presudio pobjednika”, rekao je trener Nikola Gegaj agenciji MINA.

U kategoriji do 68 kilograma Zinedin Bećović je, kao prvi nosilac, bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom poražen od Ukrajinca Šimura Mirzojeva 2:0.

“Nadali smo se i boljem rezultatu, ali nijesmo nezadovoljni prikazanim borbama naših takmičara. U svakom slučaju zadovoljni smo što ćemo imati predstavnicu našeg sporta na Evropskim igrama u Poljskoj”, kazao je Gegaj.

Plasman u Krakov juče je izborila Anđela Berišaj, osvajanjem zlatne medalje na kvalifikacionom turniru u Bukureštu, u kategoriji do 73 kilograma.

Članica Bese, koja ima 17 godina, prošle godine bila je srebrna na juniorskom prvenstvu svijeta u Sofiji i bronzana na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Tirani.

