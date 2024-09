Komatina najbolji u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Takmičar podgoričkog Tekvondo kluba Olimp, Ognjen Komatina, osvojio je prvo mjesto na turniru E2 ranga Ex YU Open u Beogradu.

Komatina je u konkurenciji juniora, u finalnom meču kategorije do 73 kilograma, pobijedio Karla Marjanovića iz Hrvatske.

Prethodno je slavio protiv Hrvata Svena Horovata 2:0, Darka Đorđijeva iz Sjeverne Makedonije i Ivana Đodana iz Hrvatske.

“Trijumfom u Beogradu Komatina je obezbijedio novih 20 poena na svjetskoj i evropskoj rang listi i dokazao da se nalazi u odlicnoj formi pred predstojece Svjetsko juniorsko prvenstvo u Južnoj Koreji, pocetkom oktobra”, rekao je trener Balša Radunović.

U mlađim kategorijama, uspješan nastup Olimpa upotpunio je Relja Komatina koji je bio drugi, nakon pobjeda nad predstavnicima Srbije, Veljkom Stefanovićem i Grkom Eordaikijem Dinamijem.

U finalu izgubio je od domaćeg borca Strahinje Vasića.

U prvom kolu zaustavljena je Nina Boljević od Kasije Nešović, dok je Lana Boljević nakon uvodne pobjede protiv Hane Kovačević iz Srbije izgubila domaće predstavnice Katarine Kobiljski u borbi za medalju.

Turnir je okupio više od 600 takmičara iz država regiona.

