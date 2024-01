Kobajaši pobjednik novogodišnje turneje

Podgorica, (MINA) – Japanac Rjoju Kobajaši drugi put uzastopno pobjednik je novogodišnje turneje Četiri skakaonice.

On je večeras u Bišofshofenu, na četvrtom takmičenju turneje, osvojio drugo mjesto skokovima od 137 i 139 metara, za koje je dobio 287,6 bodova.

To mu je bilo dovoljno da sačuva čelnu poziciju i osvoji trofej.

Kobajaši je na sva četiri takmičenja nastup završio kao drugoplasirani.

To je njegov drugi trofej novogodišnje turneje, nakon što je najbolji bio i 2019. godine.

U Bišofshofenu pobijedio je Austrijanac Štefan Kraft skokovima dužine 136,5 i 140 metara, za koje je dobio 288,9 bodova.

Pobjedničko postolje kompletirao je Slovenac Anže Lanišek skokovima dužine 134,5 i 141 metar.

Kobajaši je treći trofej novogodišnje turneje osvojio sa 1145,2 boda.

Njemac Andreas Velinger je drugi sa 1.120,7, a treći Kraft sa 1.112,7 bodova.

