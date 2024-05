Olimpijski karavan posjetio Herceg Novi

Podgorica, (MINA) – Herceg Novi bio je domaćin Olimpijskog karavana i novog druženja za pamćenje, kojim Crnogorski olimpijski komitet (COK) širi vrijednosti olimpijskog pokreta i korača ka Ljetnjim igrama u Parizu, saopšteno je iz krovne asocijacije crnogorskog sporta

Navodi se da je, uz podršku opštine Herceg Novi, više od 300 djevojčica i dječaka iz osnovnih škola “Dašo Pavičić” i “Milan Vuković” i brojnih novskih sportskih klubova, osjetilo i prenijelo dalje jedinstvenu energiju, koja je iz novske Dvorane Park nastavila da osvaja Crnu Goru.

Generalni sekretar COK-a, Igor Vušurović, naučio je najmlađe o važnosti sporta, njegovim vrijednostma i zdarvog stila života, o trudu i odricanju potrebnim za dosezanje olimpijskih visina i izvanrednih rezultata, poput odbojkaškog olimpijskog zlata, čiji je ponosni nosilac.

Članovi vaterpolo reprezentacije Crne Gore, ujedno i stanovnici Herceg Novog, grada koji je dao najviše crnogorskih olimpijaca, Darko Đurović, Danilo Radović i Uroš Vučurović, predvođeni selektorom Vladimirom Gojkovićem, priredili su nezaboravno druženje najmlađim posjetiocima.

Kao i na Cetinju i u Baru, duh nadmetanja u sportskim disciplinama, ali i u poznavanju sporta i olimpizma, mališani su mogli su da osjete kroz takmičenja i aktivacije koje je COK organizovao zahvaljujući podršci prijatelja, Sport Vision-a, kompanije One, Jugopetrol – Eko benzinskih stanica, Lovćen osiguranja, Erste banke i Elektroprivede Crne Gore.

Herceg Novi, Evropski grad sporta za 2024. godinu u izboru međunarodne organizacije „ACES Europe“, stanica je kojom je olimpijski tim napravio novi korak ka Parizu, a već 28. maja „Olimpijski karavan“ stiže u Podgoricu.

Putovanje ka gradu svjetlosti biće zakljućeno u Kolašinu, 7. juna.

