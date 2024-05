Sporazum o graničnim prelazima doprinio razvoju dobrosusjedskih odnosa

Podgorica, (MINA) – Sporazum o graničnim prelazima Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH) doprinio je unapređenju i razvoju dobrosusjedskih odnosa dvije države i napretku regionalne saradnje u cjelini, ocijenjeno je na sjednici Mješovite komisije za praćenje sprovođenja tog akta.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u organizaciji tog resora održana je 12. sjednica Mješovite crnogorsko–bosanskohercegovačke komisije za praćenje sprovođenja sporazuma između crnogorske Vlade i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj, na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja.

Nakon otvaranja prvog zajedničkog graničnog prelaza između Crne Gore i BiH, Vraćenovići – Deleuša, na teritoriji Crne Gore, 2020. godine, intenzivirane su aktivnosti za otvaranje preostala tri zajednička granična prelaza, saglasno zaključenim sporazumima.

“U tom smislu, Uprava za indirektno oporezivanje BiH realizuje Projekat rekonstrukcije graničnog prelaza Zupci, u cilju stvaranja uslova za uspostavljanje zajedničke granične kontrole na graničnom prelazu Zupci – Sitnica”, kazali su iz MUP-a.

Radovi će, kako se dodaje, biti završeni do 25. septembra, kada se očekuje otvaranje tog zajedničkog graničnog prelaza.

„Takođe, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, krajem marta, potpisala je Ugovor za izradu projektne dokumentacije za budući zajednički granični prelaz Klobuk- Ilino Brdo, u cilju stvaranja uslova za uspostavljanje zajedničke granične kontrole i na ovom graničnom prelazu”, kaže se u saopštenju.

Crnogorski MUP, kako se dodaje, priprema projektnu dokumentaciju za izgradnju budućeg zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje – Hum.

„Sprovođenje zajedničkih graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima doprinijeće pojednostavljenju i ubrzanju graničnih procedura i efikasnijoj realizaciji mjera na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala”, kaže se u saopštenju.

Od avgusta prošle godine dvije države izdale su 211 pograničnih propusnica za prelazak državne granice u režimu pograničnog saobraćaja, kako bi se stanovništvu nastanjenom u tom području olakšalo jednostavnije prelaženje granice na 18 prelaznih mjesta, uz postojeća dva granična prelaza.

„Još jednom je naglašen značaj i mogućnost da građani Pljevaljske Bukovice mogu prelaziti državnu granicu u režimu pograničnog saobraćaja i saglasno zaključenom Sporazumu dogovorene su konkretne aktivnosti graničnih policija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se posebnom odlukom Mješovite komisije, nakon određenih procedura u obje države, izvršiti privremena prekategorizacija graničnih prelaza.

Prekategorizacija se odnosi na pogranični saobraćaj Krstac – Krstac, na putu Nikšić – Gacko, u granične prelaze za međunarodni putnički saobraćaj, u periodu od 1. juna do 1. oktobra, za vrijeme ljetnje turističke sezone, u cilju efikasnijeg prelaska granice.

U cilju pripreme za ljetnju turističku sezonu utvrđene su mjere za usklađivanje prometa putnika i roba i koordinaciju aktivnosti graničnih službi obje države, graničnih policija, carina, graničnih veterinarskih i fitosanitarnih inspekcija.

To je, kako se navodi, urađeno u cilju pojednostavljenja prelaska granice, posebno, na najfrekventnijim graničnim prelazima, vodeći računa da prioritet bude bezbjednost država i građana.

“U tom smislu, regionalni šefovi graničnih službi će svakodnevno razmjenjivati informacije, identifikovati probleme na graničnim prelazima i obezbijediti funkcionalnost i brže sprovođenje graničnih procedura”, kaže se u saopštenju.

Mještovita komiisja nije prihvatila zahtjev Opštine Nikšić, da se granični prelaz Krstac na putu Nikšić – Gacko, koji je otvoren za pogranični saobraćaj, prekategorizuje u granični prelaz za međunarodni drumski putnički saobraćaj tokom cijele godine.

„Zajednički je konstatovano da nije opravdano vršiti promjenu statusa ovog graničnog prelaza zbog loše putne infrastrukture sa obje strane granice i malog prometa van ljetnje turističke sezone”, navodi se u saopštenju.

Komisija nije prihvatila ni zahtjev Opštine Plužine za otvaranje graničnog prelaza na putu Plužine – Gacko.

„Usaglašen je stav da je neracionalno otvaranje ovog graničnog prelaza pored otvorenih pet graničnih prelaza za međunarodni drumski, robni i putnički saobraćaj i dva granična prelaza za pogranični saobraćaj na zajedničkoj državnoj granici”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, zbog loše putne infrastrukture nema potrebnih uslova za otvaranje graničnog prelaza na tom putnom pravcu.

Na sjednici je konstatovano da su usaglašeni i parafirani protokoli o prenosu roba koje podliježu veterinarskom i fitosanitarnom inspekcijskom nadzoru u režimu pograničnog saobraćaja i očekuje se njihovo potpisivanje u organizaciji ministarstava vanjskih poslova dvije države.

„Zajednički je konstatovano da su oba MUP-a i granične službe obje države, zaključivanjem i sprovođenjem sporazuma, dali doprinos unapređenju i razvoju dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i BiH i napretku regionalne saradnje u cjelini”, navodi se u saopštenju.

