Država otkupila akcije manjinskih akcionara ŽPCG i OŽVS

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je danas na Montenegroberzi otkupila akcije manjinskih akcionara Željezničkog prevoza (ŽPCG) i Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS) za skoro 1,4 miliona EUR.

Kako saznaje agencija Mina-business, ukupno je prodato 368,39 hiljada akcija ŽPCG-a po prosječnoj cijeni od 1,69 EUR, što je rast u odnosu na posljednju referentnu cijenu od 347,37 odsto.

Ukupno je prodato 366,6 hiljada akcija OŽVS-a po prosječnoj cijeni od 2,09 EUR, što je rast od 44,76 odsto u odnosu na posljednju referentnu cijenu.

Obavljeno je ukupno 140 transakcija, od čega se 71 odnosi na ŽPCG, a 69 na OŽVS.

Ponuda je bila veća od tražnje, tako da postoji još prodajnih naloga u trgovačkom sistemu berze za obje kompanije.

Vlada je ranije usvojila Informaciju o njenoj namjeri za otkup dijela akcija u vlasništvu manjinskih akcionara ŽPCG i OŽVS.

Vlada je dala saglasnost da se na Montenegroberzi količinski kupi najviše 368,39 hiljada akcija ŽPCG po maksimalnoj cijeni od 1,7 EUR po jednoj akciji i najviše 366,6 hiljada akcija OŽVS po maksimalnoj cijeni od 2,1 EUR po jednoj akciji.

To će državi, sa već postojećim akcijama, omogućiti da se u ŽPCG poveća akcijski kapital na preko 98 odsto, a u OŽVS preko 96 odsto.

