Pristupiće izradi tenderske dokumentacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stekli su se pravni i tehnički uslovi da se pristupi izradi tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i nadzor na projektu izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Tare, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Riječ je o spoju magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i priključnih graničnih dionica.

Na sastanku zajedničkog operativnog tijela formiranog od predstavnika Crne Gore i Bosne i Hercegovine dogovoreno je da se u narednih 60 dana objavi javni poziv za izbor izvođača radova i nadzor.

“Izgradnja ovog mosta i pristupnih saobraćajnica sa strane Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ima za cilj značajno unapređenje bezbjednosti i protočnosti saobraćaja kao i bolju povezanost dvije države”, navodi se u saopštenju.

Sporazumom dvije zemlje je utvrđeno da će ukupnu cijenu za gradnju mosta, troškove stručnog građevinskog nadzora, nadzora nad izvođenjem radova i uređenje riječnog korita na području mosta, strane finansirati u jednakim iznosima, po 50 odsto.

Sastanak je sa crnogorske strane predvodio vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Miloslav Mašić, a sa bosanskohercegovačke, pomoćnik ministra za transportnu infrastrukturu, pripremu i implementaciju projekata u Ministarstvu komunikacija i transporta, Zoran Andrić.

