Gojković i Radunović u Bangkoku za olimpijsku vizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorske bokserke Bojana Gojković i Tamara Radunović učetvovaće u Bangkoku na kvalifikacionom turniru za plasman na Olimpijske igre u Parizu, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Turnir će biti održan od 21. maja do 3. juna.

Gojković će se takmičiti u kategoriji do 54, a Radunović do 66 kilograma i biće jedine predstavnice crnogorskog boksa na završnom kvalifikacionom turniru. na kojem se mogu izboriti vize za Olimpijske igre.

One su juče doputovale u grad Hua Hin, gdje će odraditi završne pripreme u kampu zajedno sa reprezentacijama Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Engleske, Irske, Australije, Indije, Belgije i Kube.

Crnogorske bokserke na Tajlandu predvodi selektor i njihov trener u BK Budva, Nikola Ružić.

“Za 23. maj zakazan je zvanični žrijeb, nakon kojeg ćemo znati kada i sa kim imaju prve mečeve naše bokserke. Za licencu je potrebno da se domognu polufinala, za šta će im biti potrebno da ostvare minimum tri pobjede”, rekao je selektor Ružić agenciji MINA.

