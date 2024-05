Lazarević: VCG kontinuirano razvija sposobnosti za odvraćanje i odbranu

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) kontinuirano razvija sposobnosti za odvraćanje i odbranu i, u skladu sa svojim mogućnostima, daje doprinos u operacijama, misijama i drugim aktivnostima NATO-a, kazao je načelnik Generalštaba VCG, Zoran Lazarević.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, učestvovao na sjednici Vojnog komiteta NATO (MCCS), koja je održana u Briselu.

Navodi se da su načelnici generalštabova zemalja Alijanse razgovarali o implementaciji i izvodljivosti NATO strateških planova (DDA familije planova), implementaciji koncepta NWCC (NATO Warfighting Capstone Concept), situaciji na ukrajinskom ratištu i kontinuiranoj podršci Ukrajini.

Lazarević je, kako se navodi, dao punu podršku dosadašnjim aktivnostima SACEUR-a na implementaciji koncepata Odbrane i odvraćanja euroatlantskog područja (DDA) i SACT na implementaciji koncepta NWCC.

On je naglasio da je važno postići adekvatan balans između ambicija NATO-a, nacionalnih resursa i mogućnosti, kada je u pitanju popuna vojnih jedinica prvenstveno kadrom i obezbjeđenja budžeta u dovoljnoj mjeri da se ciljevi mogu ispuniti.

“U skladu sa tim, VCG kontinuirano razvija svoje sposobnosti za odvraćanje i odbranu i daje doprinos u operacijama, misijama i drugim aktivnostima NATO-a u skladu sa svojim mogućnostima”, rekao je Lazarević.

On je upoznao sagovornike da je Skupština donijela odluku o učešću crnogorskih vojnika u NATO operaciji Sea Guardian, i da će Ministarstvo odbrane i Generalštab VCG preduzeti dalje korake kako bi se sa učešćem u toj operaciji otpočelo što skorije.

Lazarević je istakao je da je VCG zainteresovana za projekte izgradnje sposobnosti na bazi zajedničkog finansiranja, kao i za regionalni pristup pripremi i učešću u operacijama, misijama i drugim aktivnostima NATO-a.

“VCG svojom punom posvećenošću preuzetim obavezama nastoji da bude pouzdan partner u okviru Alijanse, koja svojim aktivnostima doprinosi očuvanju globalnog mira i bezbjednosti, a posebno izgradnji stabilnosti na Zapadnom Balkanu”, poručio je Lazarević.

Navodi se da je tokom sastanka generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg načelnicima generalštabova prezentovao ključne prioritete i izazove Alijanse, kao i trenutne političke ciljeve i smjernice uoči Samita NATO-a u Vašingtonu.

