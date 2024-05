Budva domaćin Svjetskog prvenstva u boksu

Podgorica, (MINA) – Budva će od 20. oktobra do 06. novembra ove godine biti domaćin Svjetskog prvenstva u boksu za mlade, u zajedničkoj organizaciji Bokserskih saveza Crne Gore (BSCG) i Hrvatske, a uz podršku Svjetske bokserske federacije (IBA), odlučeno je na sastaku u Zagrebu.

Navodi se da će Savezi će u prijateljskoj i plodnoj saradnji učestvovati u organizaciji te sportske manifestacije.

“Svjetsko Prvenstvo u boksu za mlade 2024. je nesumnjivo jedan od najznačajnijih sportskih događaja ikada održanih u regionu, a posebno u Crnoj Gori. Očekuje se da će turnir okupiti oko 1.500 učesnika (sportista, trenera, članova međunarodnih sportskih delegacija i navijača) iz najmanje 65-70 zemalja, sa svih kontinenata”, kazao je predsjedik BSCG Aleksander Klemenko.

On je istakao da je takva saradnja u organizaciji sportskih događaja od globalnog značaja i da daje ogroman doprinos za razvoj sporta i sportskog turizma, kao i za razvoj i jačanje čvrstih i dugoročnih prijateljskih međunarodnih odnosa zasnovanih na temeljima i neprikosnovenim načelima Olimpizma.

“BSCG planira da, uz podršku Vlade, Ministarstva sporta i mladih, Olimpijskog komiteta, Opštine Budva, sa velikim ponosom i odgovornošću, uskoro počne proces pripreme organizacije Svjetskog Prvenstva za mlade 2024. godine”, kazao je Klemeko.

On je podsjetio da je BSCG, u proteklih nekoliko godina, bio organizator nekoliko velikih sportskih događaja, uključujući četiri Evropska prvenstva, dva Svjetska Kupa i Eurokupa, koji su prema zaključcima stručnjaka održani na veoma visokom i profesionalnom nivou.

“IBA je cijeneći doprinos našeg nacionalnog saveza u razvoju evropskog i svjetskog boksa, odlučila da BSCG oslobodi uplate obavezne kotizacije za organizaciju Svjetskog prvenstva u iznosu od 500 hiljada švajcarskih franaka, što je samo po sebi, značajno priznanje za naš uspjeh i veliki doprinos razvoju sporta u Crnoj Gori. CRNA GORA, samo NAPRIJED”, kazao je Klemenko.

