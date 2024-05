Za ljudska prava mora se boriti u kontinuitetu

Podgorica, (MINA) – Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik je da se za ljudska prava mora boriti u kontinuitetu, poručili su iz LGBT Foruma Progres i LGBTIQ Socijalnog Centra.

Oni su kazali da svakog maja, ILGA-Europe, krovna evropska mreža LGBTI organizacija, objavljuje Duginu mapu, odnosno sistem rangiranja evropskih država na osnovu postojećeg zakonodavnog i normativnog okvira u kontekstu ljudskih prava LGBTI osoba.

„Kada je ovogodišnja mapa u pitanju, primjer Crne Gore je jasan pokazatelj da se za ljudska prava LGBTI osoba moramo boriti u kontinuitetu i da ne možemo dopustiti bilo kakav vid nazadovanja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su stagnacija na usvajanju novih zakonskih rješenja, neadekvatna implementacija postojećih i odlaganje donošenja svrsishodnih javnih politika, samo neki od prepoznatih problema u kontekstu Crne Gore.

“Od 48 zemalja obuhvaćenih mapom, Crna Gora je zabilježila najveći pad u odnosu na prethodnu godinu od čak 13,23 odsto, odnosno devet pozicija (sa 12. na 21. mjesto)“, kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da je razlog pada činjenica da Crna Gora nije usvojila novi akcioni plan za ravnopravnost (LGBTI Strategiju) niti unaprijedila politike o azilu i zločinima iz mržnje.

“Dodatno, ukazano je i da većina zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, među kojima je i Crna Gora, zaostaje u ispunjavanju obaveza, odlaže uvođenje zakonskih propisa čime se građani sve više dovode u rizik od negativnih reakcija i podrivanja osnovnih prava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da izvještaj ILGA-Europe za prošlu godinu detaljnije prikazuje stanje po kategorijama i ističe jačanje govora mržnje prema LGBTI zajednici i nedostatak podrške ključnim servisima.

Iz LGBT Foruma Progres i LGBTIQ Socijalnog Centra su istakli da je od posebnog značaja da Crna Gora usvoji što kvalitetniju LGBTI Strategiju za budući period.

„Koja će u potpunosti da bude usklađena sa međunarodnim principima i standardima, te u cjelosti poštuje propisanu metodologiju Vlade, kako bi se osiguralo da LGBTI osobe u osjete snažne pozitivne promjene“, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se i na činjenicu da je evaluacija prethodne LGBTI Strategije (2019–2023) ukazala na brojne probleme i propuste u njenom kvalitetu, sadržaju, implementaciji i učinkovitosti, što se, kako se dodaje, ne smije ponoviti.

