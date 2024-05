Budućnosti pobjeda službenim rezultatom

Podgorica, (MINA) – Prekinuta utakmica polufinala plej-ofa prvenstva Crne Gore, između košarkaša Sutjeska i Budućnost Volija, registrovana je službenim rezultatom 2:0, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Nikšićki tim kažnjen je i sa 500 EUR zbog loše organizacije utakmice.

“Na osnovu člana 30 propozicija takmičenja I A MCKL utakmica KK Sutjeska Elektroprivreda Nikšić – KK Budućnost VOLI registruje se službenim rezultatom 2:0 u korist KK Budućnost VOLI”, stoji u saoptenju.

Utakmica je prekinuta šest i po minuta prije kraja druge četvrtine, nakon što je navjačka grupa Varvari upala u teren kroz službeni ulaz, koji je bio otvoren i počela da provocira domaće navijače.

Uslijedilo je gađanje stolicama, nakon čega je policija intervenisala i Varvare izbacila iz sale.

Sudije su prekinule utakmicu, prvi plan je bio da se nastavi pred praznim tribinama, ali je ta opcija brzo otpala, jer se Sutjeska protivila da nastavi meč bez podrške publike.

Budućnost je u trenutku prekida vodila 36:26.

