Klajević četvrta na juniorskom prvenstvu Balkana u Denizliju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Vesna Kljajević kao četvrtoplasirana završila je nastup u bacanju kugle na juniorskom prvenstvu Balkana u Denizliju.

Članica mojkovačke Tare kuglu je bacila 12,19 metara.

Kljajević je u šestoj seriji prestupila, a njen hitac bio je preko 13 metara.

Njena klupska drugarica Aleksandra Zejak, u istoj disciplini, zauzela je šesto mjesto hicem od 11 metara.

U trci na 100 metara Ognjen Marsenić iz beranskog Lima ostvario je 11. vrijeme (11,27).

Crnogorsku ekipu u Denizliju predvodio je trener Marko Ristić.

Prvenstvo Balkana okupilo je u Denizliju više od 450 atletičara iz 22 države, članice Balkanske atletske federacije.

