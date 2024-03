KK Budućnost Voli: Dubai ne može da igra ABA ligu

Podgorica, (MINA) – Okrnjeni sastav Skupštine ABA lige donio je odluke koje su suprotne Društvenom ugovoru i ostalim aktima Društva koje upravlja tim regionalnim takmičenjem, saopšteno je iz Košarkaškog kluba Budućnost Voli.

Skupština regionalnog košarkaškog takmičenja odlučila je da Dubai od naredne sezone igra u ABA ligi.

Iz podgoričkog kluba saopšteno da predstavnici tog kluba nijesu prisustvovali Skupštini i da su odluke donijete uz protivljenje Partizana, kao i uz ponovno konstantno onemogućavanje KK SC Derbi da koristi svoja vlasnička prava stečena osvajanjem ABA 2 Lig.

“Okrnjeni sastav je zanemario činjenicu da je jednoglasnost u odlučivanju članova tog javnog trgovačkog društva registrovanog u Zagrebu, između ostalog neophodna za proširenje ABA 1 lige, pristup klubova iz drugih država samoj Ligi (po važećem Društvenom ugovoru to je omogućeno Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori) i odobravanje učešća klubova koji to nisu obezbijedili osvajanjem ABA 2 Lige ili razigravanjem na kraju sezone”, stoji u saopštenju.

Navodi se da podgorički košarkaški klub nema ništa protiv da se KK Dubai već od sledeće takmičarske sezone omogući igranje u ABA 1 Ligi ž, ali da insistira prijem bude obavljen uz poštovanje Ugovora i Statuta.

“A ne da se na način koji je primijenjen danas na Skupštini, KK Dubai dovede u veoma nezavidnu situaciju: a to je da bez ponavljanja Skupštine i saglasnosti svih članova Društva jednostavno KK Dubai neće moći da igra ABA ligu”, stoji u saopštenju Budućnosti.

Navodi se da posljednje plasiranim klubovima ABA 1 Lige i najbolje plasiranim klubovima ABA 2 Lige se daje lažna nada da bi moglo biti više mjesta u ABA 1 ligi već od sljedeće sezone i ako je jasno da se ova takmičarska sezona mora završiti po sada važećim pravilima.

U podgoričkom klubu očekuju da će učesnici Skupštine sagledati situaciju na pravi način i donijeti odluku da se održi nova Skupština ABA Lige na kojoj će na Statutom i Ugovorom propisani način (jednoglasno) donijeti oduke o novim zakonskim zastupnicima Društva.

“Konačnom prijemu SC Derbija u članstvo javnog trgovačkog društva (što je trebalo da se uradi na kraju takmičarske 2020/2021 godine) i na taj način konačno utvrditi vlasnička struktura sa 12 klubova članova društva. Proširenju broja zemalja iz kojih će klubovi igrati ABA Ligu (bez koje odluke KK „Dubai“ ne može igrati ABA Ligu). Da se dozvoli da iz jedne države ABA 1 Ligu može da igra šest ekipa ukoliko ABA liga ima 15 ili više učesnika”, piše u saopštenju.

U podgoričkom klubu smatraju i da treba donijeti odluku o obaveznom preoblikovanju javnog trgovačkog društva u d.o.o.

“Jedino na taj način će se omogućiti da KK Dubai udje u ABA Ligu na velika vrata i da samo društvo i ABA Liga funkcionišu na najvećem mogućem nivou.

Ukoliko navedeno izostane i ne utvrdi se vlasnička struktura od 12 klubova, jasno je da može doći do situacije u kojoj se neće znati koliko klubova igra ABA 1 Ligu, i da će takmičenje od sljedeće sezone biti potpuno neregularno”, stoji u saopštenju.

Navodi se da se ne može se isključiti i da pojedini članovi Društva, pa i neki koji su danas na Skupštini glasali za sporne odluke, zatraže svoju zaštitu pred nadležnim pravosudnim organima.

