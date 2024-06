Kažić novi predsjednikOdbojkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Nikola Kažić novi je predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore (OSCG), odlučeno je na izbornoj Skupštini te asocijacije u Podgorici.

On je bio jedini kandidat, a dobio je podršku svih 27 prisutnih delegata.

Na čelu saveza biće u naredne četiri godine.

Kažić je na toj funkciji naslijedio Cvetka Pajkovića, koji je crnogorski savez vodio 12 godina.

Kažić, koji će biti najmlađi predsjednik u istoriji, u igračkoj karijeri nastupao je za Budućnost, Studentski centar, Mornar i Studenti iz Tirane.

Bio je član i kadetske reprezentacije bivše državne zajednice, juniorske, univerzitetske i seniorske reprezentacija Crne Gore, a nakon završetka karijere bio je statističar i trener.

Na izbornoj sjednici Skupštine OSCG imenovan je i novi Upravni odbor.

U tom tijelu su, na predlog Kažića, Ivan Mrvaljević (izvršni rukovodilac direkcije za investicije i razvoj EPCG), Radule Raonić (izvršni direktor kompanije PER AQUA – voda DIVA), Petar Vukčević (vlasnik kompanije Petex), Ksenija Božović (predstavnica udruženja trenera), Nevena Terzić (predstavnica udruženja sudija) i Mina Dragović, reprezentativka i član iz reda aktivnih sportista.

Na redovnoj sjednici Skupštine OSCG, koja je prethodila izbornoj, usvojen je izvještaj o radu sa finansijskim i izvještajem revizora za 2023. godinu.

Usvojen je i plan rada OSCG za period 2024-2025, izmjene i dopune Statuta, kao i izmjena odluke o trening kompenzaciji.

