Katiću seniorski trofej, Cerić najbolja u tri kategorije

Podgorica, (MINA) – Stonoteniser beranskog Budima, Ivor Katić, pobjednik je međunarodnog turnira Profit App Podgorica Open, koji je odigran u čast Dana oslobođenja Glavnog grada.

On je u finalnom meču, u konkurenciji seniora, pobijedio talentovanog juniorskog reprezentativca Crne Gore Jakšu Krivokapića 3:0.

Pobjedničko postolje kompletirali su Miloš Rahović i Andrej Milošević.

U konkurenciji seniorki najbolja je bila Emina Cerić, koja je u finalu savladala Sofiju Hasanu 3:1.

Cerić je turnir završila sa tri zlatna odličja, nakon što je najbolja bila i u konkurenciji kadetkinja i juniorki.

Uspješan nastup kompletirao je i Krivokapić, koji je seniorskom srebru dodao juniorsko zlato.

U konkurenciji najmlađih kadeta najbolji su bili Kalina Božović i Olti Behljulji, kod mlađih kadeta slavili su Anastasija Cujović i Milan Vučetić, a kod kadeta Emina Cerić i Luka Karanović.

Juniorske zlatne medalje osvojili su Emina Cerić i Jakša Krivokapić.

U konkurenciji veterana najbolji su bili Murat Kurtulus (40-49), Amer Muftić (50-59), Risto Temelkov (60-64), Željko Basarić (65-69), Slađan Svrzić (70-74) i Mirko Jelača (preko 75), dok je kod veteranki najbolja bila Slobodanka Gurešić.

U konkurenciji parova trofej su osvojili Amer Muftić i Vlatko Mihajlov.

Turnir, koji je okupio više od 280 stonotenisera iz devet država, imao je i memorijalni karakter, igran je u znak sjećanja na preminulog člana Stonoteniskog kluba Spin Vasilija Pintera.

Organizator, podgorički stonoteniski klub Spin, tradicionalnim turnirom obilježio je 20 godina od osnivanja kluba.

Pokrovitelji turnira bili su Profit App i Calivita, zlatni i srebrni sponzor.

