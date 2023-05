Karatistima Omladinca Trofej Nikšića

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu na internacionalnom karate turniru Trofej Nikšića.

Podgorički karatisti nastup su završili sa 17 zlatnih, šest srebrnih i pet bronzanih medalja.

Važan doprinos trofeju omladinca, sa po dvije zlatne medalje, dali su Una Raković (juniorke do 53 i kadetkinje do 54), Filip Ilinčić (dječaci 2011 preko 52 i dječaci 2012 preko 50), Jakša Marinović (djecaci 2014 i mlađi preko 35kg i dječaci 2013 do 40) i Veselin Škatarić (2011, do 47 i 2012 do 45).

Zlatne medalje osvojili su i Petra Marković (2011, do 45), Sofija Jovanović (2012, preko 45), Ines Terzić (2011, preko 50), Borislav Šćepanović (2013, do 30), Teodora Nenezić (2014 i mlađe, do 25), Dusko Dačević (2014 i mlađi, do 30), Vuk Perazić (2014 i mlađi, do 25), Jusuf Saljiu (kadet, do 57), Ahmed Zoronjić (2010, do 50) i Vuk Dragojević (2012, do 50).

Dragojević ima i srebro u konkurenciji dječaka rođenih 2011. godine (do 52).

Srebrne medalje osvojili su Ksenija Cicmil (2014. i mlađe, do 25), Nađa Šćepanović (20, do 35), Filip Šaković (2014 i mlađi, preko 35),

Staša Radinović (2014 i mlađe, do 35),

Aleksa Vučetić (2013, do 30) i Katarina Velkovski (kaderkinje, do 47).

Sa bronzanim odličjima nastup su završili Anto Banović (2014. i mlađi, preko 35), Jusuf Saljiu (junior, do 55), Borislav Šćepanović (2012, do 35) i Matej Miljanić (2012, do 35).

Kao drugoplasirani nastup u Nikšiću završio je Ulcinj sa 16 zlatnih, šest srebrnih i 25 bronzanih odličja.

Pobjedničko postolje kompletirao je kolašinski Gorštak sa deset zlatnih i po četiri srebrne i bronzane medalje.

Takmičari Zete nastup su završili sa osam zlatnih, sedam srebrnih i šest bronzanih, dok je Budućnost osvojila osam zlatnih, pet srebrnih i šest bronzanih odličja.

Među deset najboljih su još Bar (7z, 8s i 17 b), Master iz Bugojna (5z,5s, 8b), Jedinstvo (4z, 2s, 7b), Jion (4z, 0s, 2b) i Ris (3z, 6s, 12b).

Turnir u Nikšiću okupio je 650 takmičara iz 36 klubova i šest država.

