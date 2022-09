Karatistima Omladinca 16 medalja u Rijeci

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca nastup na međunarodnom turniru Gran pri Hrvatske u Rijeci završili su sa 16 medalja – deset zlatnih, dvije srebrne i četiri bronzane.

Po dvije zlatne medalje osvojili su Milena Jovanović u konkurenciji mlađih seniorki i seniorki (preko 68), Veselin Škatarić (dječaci rođeni 2010, 2011 i 2012. godine – do 44) i (2012,2013,2014 – do 43) i Vuk Dragojević (2010,2011,2012 – do 49) i (2012,2013,2014 – preko 43).

Zlatnim odličjem okitili su se i juniorka Helena Backović (do 48), Una Raković (do 14 godina, do 49), junior Emre Saljiu (do 76) i Ognjen Bjelajac u konkurenciji mlađih seniora (do 60).

Srebrni su bili Jusuf Saljiu (do 14 godina, do 54) i Filip Ilinčić u konkurenciji dječaka rođenih 2012, 2013. i 2014. godine, kategorija preko 43 kilograma.

Ilinčić je u konkurenciji dječaka rođenih 2010, 2011. i 2012. godine bio treći u kategoriji do 54 kilograma.

Bronzane medalje osvojili su i Katarina Djukić (U14, do 54), kadetkinja Una Raković (do 47) i senior Nenad Dulović (do 75).

Turnir u Rijeci okupio je 1.608 takmičara iz 232 kluba i 19 država.

