Karatistima Iskre Kup Nikšića

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog turnira Kup Nikšića.

Turnir je održan povodom velikog jubileja – 30 godina postojanja Karate kluba Onogošt.

Iskra je nastup na turniru završila sa 20 zlatnih, devet srebrnih i 17 bronzanih medalja.

To je klubu iz Danilovgrada drugi osvojeni turnir u drugom dijelu sezone, nakon što je početkom septembra bio najbolji i na Kupu šampiona u Podgorici.

Kao drugoplasirani završio je Omladinac sa 12 zlatnih, šest srebrnih i 11 bronzanih medalja.

Kolašinski Gorštak bio je treći sa osam zlatnih, šest srebrnih i pet bronzanih medalja.

Na četvrtom mjestu završio je Ulcinj (7z,6s,2b), peti je bio Panter (7z,4s,6b), a šesti Bar (6z,4s,8b).

Turnir je okupio 586 takmičara i 36 klubova iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Onogošt je 18. put bio organizator karate takmičenja, u katama i borbama, u konkurenciji pionira, nada, kadeta i juniora.

Organizator turnira je povodom velikog jubileja uručio priznanja sportistima koji su predstavljajući klub i državu ostvarili značajne međunarodne rezultate.

Nagrađeni su Petar Popović, Aleksandar Ćalić, Nikola Banićević, Vladan Miljanić, Dejan Ivanović, Filip Vujadinović, Danilo Lučić, Simo Lučić, Predrag Smolović i Nikola Malović.

Plakete su dobili i dosadašnji predsjednici kluba Željko Baltić, Ranko Jovović, Predrag Milović i Vladimir Mrvaljević, kao i pojedinci koji su doprinijeli afirmaciji nikšićkog kluba.

Nagrađeni su Ivan Krstajić, Ratko Popović, Slavoljub Piper, Dragan Backović, Milenko Mršić, Željko Cerović, Emil Ličina, Ratko Perošević, Aleksandar Damjanović i Nikola Cicmil.

Zahvalnice su dobili i Karate savez, Crnogorski olimijski komitet, Sekretarijat za kulturu, sport, medije i socijalna staranja, RTV Nikšić, Elektroprivreda Crne Gore i Sportski centar Nikšić.

