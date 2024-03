Karatistima Budućnosti 19 medalja u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti nastup na internacionalnom karate turniru Funakoši Gičin u Skoplju završili su sa 19 medalja – po sedam zlatnih i bronzanih i pet srebrnih.

Zlatne medalje u katama osvojili su Nina Krulj (2012), Dražen Šutović (kadet), Strahinja Mujović (2014, treće nivo), Dragutin Stojanović (2014, drugi nivo) i Anđa Koprivica (2011), a u borbama Vuk Škatarić (kadet, do 57) i Lazar Đurčević (junior, do 68).

Srebrni su bili u katama Nina Krulj (2013), Strahinja Mujović (2014, apsolutni nivo) i ženski tim u sastavu Jana Vujačić, Nina Krulj, Anđa Koprivica i Vanja Vujošević, kao i borbaši Đurđa Todorović (nade, do 55) i Daria Noković (pionir, do 45).

Sa bronzanim odličjima nastup u katama završili su Nina Krulj (2013, apsolutni nivo), Dragutin Stojanović (2014, apsolutni nivo) i Vanja Vujošević (2011).

Isto odličje u borbama osvojili su Nikola Nikezić (pionir, do 42), Nikola Petanović (pionir, do 45), Dahan Bašović (nade, do 57) i Lazar Lazović (nade, preko 57).

Turnir u Skoplju okupio je vipe od 700 takmičara iz 43 kluba, iz Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Grčke, Albanije i Kosova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS