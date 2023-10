Karatisti Bara najuspješniji u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bara sa devet zlatnih, osam srebrnih i dvije bronzane medalje najuspješniji su učesnici prvenstva Crne Gore za kadete, juniore i mlađe seniore u Nikšiću.

Iskra je zauzela drugo mjesto sa pet zlatnih, jednom srebrnom i deset bronzanih.

Pobjedničko postolje kompletirao je Omladinac sa četiri zlatne, jednom srebrnom i dvije bronzane medalje.

Kao četvrtoplasirani završio je Fokus (3z, 3s i 2b), peti je bio Gorštak (2z,3s,0b), a šesta Zeta (2z,1s i 0b).

Dva prvaka Crne Gore ima i Mavaši, a po jednog pljevaljski Ris, Mavaši 2 i Jion.

Medalje su na šampionatu osvajali takmičari 22 kluba.

Šampionat u Nikšiću okupio je 172 takmičara iz 28 klubova.

