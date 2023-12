Karatisti Bara najbolji u svom gradu

Podgorica, (MINA) – Članovi kata tima Karate kluba Bar, Vladimir Mijač, Kenan Nikočević, Arijan Kočan i Nikola Milić, podijeliće nagradu za najboljeg sportistu tog grada u 2023. godini, odlučio je Sekretarijat za sport i mlade.

Priznanje su zaslužili osvajanjem bronzane medalje na seniorskom prvenstvu Evrope u Gvadalahari.

U 2023. godini mogu se pohvaliti i titulom seniorskog prvaka Balkana u Tirani.

Uspješnu godinu karatisti Bara krunisali su sa još dva priznanja – za najbolji klub i trenera, koje je pripalo Almiru Cecunjaninu, selektoru karate reprezentacije u borbama.

Specijalno priznanje dobiće i član seniorskog tima i karate reprezentacije koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti Nemanja Jovović, a među perspektivniom sportistima grada naćiće se i talentovani karatista Đorđe Durutović.

Svečano proglašenje najboljih biće održano sjutra u velikoj sali Skupštine opštine Bar, u osam sati i 30 minuta.

