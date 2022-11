Kapisoda: Rukometni savez zreo za najveće domete

Podgorica, (MINA) – Rukometni savez Crne Gore pokazao je da je organizaciono zreo za najveće domete i iz glavnog grada svoje države poslao je prelijepu sliku, kazao je predsjednik te asocijacije Petar Kapisoda.

Kapisoda je na završnoj konferenciji u okviru Evropskog prvenstva za rukometašice čiji domaćini su Slovenija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora,

kazao je da je za Rukometni savez to bio najveći organizacioni izazov sa kojim se ikada suočio.

“Drago mi je što smo na kraju poslali prelijepu sliku iz našeg glavnog grada. Pokazali smo da smo organizaciono zreli za najveće domete. Koristim priliku da čestitam i kolegama iz Slovenije i Sjeverne Makedonije, jer smatram da je naš zajednički projekat uspio. Zahvalio bih se i EHF-u na prilici koja nam je pružena”, rekao je Kapisoda.

On je naglasio da će Rukometni savez biti pouzdan partner EHF-a, na koga će uvijek moći da računaju.

“Za malu državu i mali Savez sa nekoliko zaposlenih, ovo je bio veliki posao, ali je na kraju opšti utisak – da smo uspjeli. Posebno zadovoljstvo je činjenica da smo prvenstvo u Podgorici, zaključili sa dvoranom koja je bila rasprodata u posljednjem kolu grupne faze“, kazao je Kapisoda.

Na završnoj konferenciji održana je i prezentacija narednog prvenstva Evrope koje će 2024. biti održano u Mađarskoj, Švajcarskoj i Austriji i na kojem će prvi put nastupiti 24 selekcije.

Održan je i žrijeb baraža za Svjetsko prvenstvo naredne godine, a u kojem nije bilo Crne Gore jer je plasmanom u polufinale, izboreno direktno učešće na planetarnoj smotri.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS