Kanađani u polufinalu protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Kanade igraće u polufinalu Svjetskog prvenstva, nakon što su danas, u četvrtfinalnom meču u Manili, pobijedili reprezentaciju Slovenije 100:89 (26:24, 24:26, 30:21 i 20:18).

Najzaslužniji za trijumf Kanađana bio je Gildžus-Aleksander koji je upisao dabl-dabl sa 31 poenom i deset skokova, a odličnu partiju je imao i RJ Benet sa 24 poena i devet skokova.

Kod Kanađana dvocifreni su bili još Aleksander Voker i Dilon Bruks sa po 14 koševa.

Bruks je zbog dvije tehničke greške isključen šest minuta prije kraja utakmice.

Najefikasniji kod Slovenaca bio je Luka Dončić koji je, iako je takođe isključen šest minuta prije kraja zbog tehničkih grešaka, upisao 26 poena, uz četiri skoka i pet asistencija.

U selekciji Slovenije dvocifreni su bili još Klemen Prepelič sa 22 poena i Zoran Dragić sa deset.

Rival Kanade u polufinalu biće selekcija Srbije, koja je u četvrtfinalu bila ubjedljiva protiv Litvanije 87:68.

U drugom polufinalnom meču igraće Sjedinjene Američke Države i Njemačka.

Amerikanci su u četvrtfinalu ubjedljivo savladali Italiju 100:63, dok je Njemačka u neizvjesnom meču bila bolja od Letonije 81:79.

Polufinalni mečevi na programu su u petak.

Sjutra će biti odigrane utakmice za plasman od 5. do 8. mjesta: Italija – Letonija (10.45) i Litvanija – Slovenija (14.30).

Crna Gora je nastup na Mundobasketu završila na 11. mjestu.

