Kadetkinje ubjedljive protiv Azerbejdžana

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je u Bijeljini selekciju Azerbejdžana 6:1, u utakmici trećeg kola preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorska selekcija upisala je drugi trijumf i turnir završila kao drugoplasirana, iza Bosne i Hercegovine, koja je izborila nastup u elitnoj rundi.

Savladala je i Kazahstan 13:0, a jedini poraz doživjela je od Bosne i Hercegovine (4:2).

Selektor Mirko Marić kazao je da je crnogorska selekcija odigrala još jednu dobru utakmicu.

“Djevojke su svo vrijeme bile bolje od rivala. Možemo biti zadovoljni viđenim na turniru, ali ostaje žal što nijesmo bolje odigrali tu prvu utakmicu, protiv Bosne i Hercegovine. Ipak, upisali smo dvije ubjedljive pobjede, takvo iskustvo dosta će nam značiti za naredni period, pogotovo na polju samopouzdanja, rekao je Marić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS