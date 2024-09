Kadetkinje poražene u Zenici

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Zenici, u prvom od dva prijateljska duela, od Bosne i Hercegovine 2:1.

Domaćin je, uprkos dobrim šansama i vođstvu crnogorske selekcije, uspio da napravi preokret i dođe do pobjede.

Crna Gora je povela golom Jane Merdović u drugom minutu.

Odlične šanse, nakon vodećeg gola, propustile su Darija Čižek dva puta i Angelina Drešaj.

Izjednačila je Ema Dervišević u 23, a ista igraćica bila je strijelac pobjedonosnog pogotka u 63. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao je da su crnogorske fudbalserke bile bolji tim danas, ali da to rezultat nije ispratio.

“Nijesmo iskoristili odlične šanse koje smo stvorili, zbog čega smo i kažnjeni. Svakako bila je to dobra provjera za nas. Nadam se sličnoj partiji u drugom meču, ali boljem rezultatu”, kazao je Marić.

Novi duel na programu je u četvrtak, u 11 sati u Zenici.

