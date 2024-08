Kadeti remizirali sa Farskim Ostrvima

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore igrala je danas sa Farskim Ostrvima neriješeno 20:20, u utakmici drugog kola Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina u Podgorici.

Generacija koju predvodi trener Filip Popović mogla je do pobjede, na kraju je u uzbudljivoj završnici morala da se spašava poraza.

Junak je bio Jakov Ćorović koji je pogodio četiri sekunde prije kraja za konačnih 20:20.

Za razliku od premijernog meča protiv Italije, crnogorski kadeti su bili blizu pobjede.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena (8:8), u nastavku su četiri puta imali po dva gola prednosti – posljednji put u 49. minutu (16:14).

Farska Ostrva su došla do izjednačenja, potom povela 30 sekundi prije kraja (20:19), ali je Ćorović donio bod koji bi mogao da bude značajan u borbi za treće mjesto u grupi.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Vuk Lalošević i Petar Radoičić sa po četiri gola, dok je Bogdan Miljenović upisao osam odbrana.

Petak je na šampionatu slobodan dan, a Crna Gora u subotu (17.00) u Bemaks areni igraće protiv Islanda.

