Barselona ubjedljiva, PSŽ preokretom do pobjede

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Barselone pobijedili su pred svojim navijačima Borusiju iz Dortmunda 4:0, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige evropskih šampiona.

Katalonski tim do pobjede vodili su Rafinja u 25, Robert Levandovski u 48. i 66. i Lamin Jamal u 77. minutu.

Pred svojim navijačima slavio je i Pari Sen Žermen protiv Aston Vile 3:1.

Gosti su poveli golom Morgana Rodžersa u 35. minutu.

Poravnao je, četiri minuta kasnije, Dešir Due, efektnim pogotkom sa oko 20 metara.

Potpuni preokret kompletirao je Kviča Kvaračelija u 49. minutu.

Konačan rezultat postavio je Nuno Mendeš, u drugom minutu sudijske nadoknade.

Revanši su naredne sedmice.

Arsenal je juče u Londonu pobijedio madridski Real 3:0, dok je Inter u Minhenu slavio protiv Bajerna 2:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS