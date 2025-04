Spajić: Proizvodnja i radna mjesta u Željezari se moraju sačuvati

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Vlada, uprkos brojnim izazovima, čini sve da sačuva proizvodnju i kvalizetna radna mjesta u nikšićkoj Željezari, poručio je premijer Milojko Spajić i dodao da je ta fabrika kandidovana za program SAFE Evropske unije.

Spajić je danas, na zahtjev radnika, posjetio nikšićku fabriku, gde je, kako je saopšteno iz Vlade, sa zaposlenima i predstavnicima Odbora direktora govorio o rezultatima, ali i problemima u poslovanju Željezare.

„Je li zauvijek riješen problem Željezare? Nije. Ali, uprkos raznim izazovima, proizvodnja i kvalitetna radna mjesta se moraju sačuvati. Konačno imamo prve naznake održive proizvodnje – sa prošlogodišnjih 0.8MW do današnjih 3.4MW. Potebna nam je vjera u naše kapacitete, da možemo bolje, i to pokazujemo“, poručio je Spajić.

On je kazao da je Vlada Željezaru kandidovala i kao “dual use” proizvodni pogon u sklopu programa SAFE.

Spajić je rekao da je potrebno još mnogo poduhvata da nikšićka fabrika iskoristi sve svoje kapacitete.

„Pokušaćemo da privučemo i mnoge druge partnee koji će nam pomoći u jednom ovako zahtjevnom poslu, ali primarno treba da vjerujemo u svoje mogućnosti, u ovaj kolektiv koji želi napredak.Imate podršku Ministarstva i Vlade“, kazao je Spajić.

On je rekao da je zabrinjavajuće to što švajcarske kompanije 8B Capital S.A., uprkos upozorenjima i inicijativama nadležnih, ne ispunjava ugovorene obaveze.

„Učinićemo sve i iskoristiti sva pravna stredstva, kako bismo osigurali da se obaveze ispunjavaju. Ako tako ne bude, zna se šta slijedi“, istakao je Spajić.

Zaposleni u Željezari i predstavnici Odbora direktora zahvalili su Spajiću na posjeti, poručujući da radnici žele proizvodnju, te da im je ključna podrška matične kompanije i Vlade.

Kako su istakli, tu podršku očekuju kako bi se pronašao kredibilan investitor i metalurski dio fabrike pustio u pogon.

