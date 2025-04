Trijumf crnogorskih rukometašica u Portugalu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Fafeu selekciju Portugala 31:19 (14:11), u prvoj utakmici baraža za Svjetsko prvenstvo.

Tom pobjedom praktično je obezbijedila plasman na 19. veliko takmičenje.

Crnogorske rukometašice opravdale su ulogu favorita, a do pobjede došle su zahvaljujući odličnom drugom poluvremenu.

Odlučujuću prednost stekle su počekom drugog poluvremena, kada su sa tri vezana pogotka povele 17:11.

Iskoristile su loš početak nastavaka domaćina, 11 minuta bez datog gola i u 41. minutu povele 20:12, dok je u 56. razlika iznosila 12 golova (30:18), koliko je i bilo na kraju.

Izabranice seletorke Suzane Lazović od starta su bile u vođstvu, u 18. minutu prvi put stekle su prednost od tri gola (8:5), koliko je bilo i na poluvremenu, nakon pogotka Đurđine Jauković iz deveterca, nakon isteka vremena.

Sjenku na ubjedljiv trijumf bacila je povreda skočnog zgloba Đurđine Jauković, sredinom drugog poluvremena.

Najefikasnija u pobjendičkoj selekciji bila je Tatjana Brnović sa šest, Matea Mletikosić postigla je pet, a po gol manje Đurđina Jauković, Dijana Mugoša i Ivona Pavićević.

U portugalskoj selekciji najbolja je bila Karmen Filipa Figueredo sa šest pogodaka.

Revanš je na programu u subotu u Podgorici.

Svjetsko prvenstvo će u novembru i decembru organizovati Njemačka i Holandija.

