Nova grupa volontera Mirovnog korpusa počela službu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Grupa od deset volontera američkog Mirovnog korpusa danas je zvanično položila zakletvu, čime su započeli svoju službu u Crnoj Gori.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici Džudi Rajzing Rajne naglasila je značajnu ulogu volontera u jačanju trajnih veza između SAD i Crne Gore.

Ona je istakla da Mirovni korpus ojačava dugogodišnje bilateralne odnose i donosi inspirativne rezultate za obje zemlje.

Direktorka Mirovnog korpusa Megan Vilson je, kako je saopšteno, podijelila svoja iskustva iz prethodnih godina i izrazila podršku novoj generaciji volontera da podučavaju, inspirišu i usmjeravaju mlade ljude ka ostvarivanju njihovog punog potencijala.

Volonteri su, nakon polaganja zakletve, koja simbolizuje njihovu posvećenost službi i temeljnim vrijednosma Mirovnog korpusa, pripremili program za prisutne, prikazujući svoje vještine, uključujući poznavanje crnogorskog jezika i izvođenje tradicionalnih narodnih igara.

Iz Mirovnog korupusa su kazali da će volonteri živjeti sa porodicama domaćinima u lokalnim zajednicama, radeći u saradnji sa crnogorskim kolegama kao nastavnici engleskog jezika.

“Pored toga, pružiće podršku svojim kolegama u angažovanju mladih kroz vanškolske akti vnosti, obrazovne kampove i sportske inicijative”, navodi se u saopštenju.

Volonteri Mirovnog korpusa služe u Crnoj Gori na poziv crnogorske vlade.

Mirovni korpus je 1961. godine osnovao američki predsjednik Džon Kenedi, sa misijom da doprinese razvoju zemalja domaćina i promoviše međukulturalno razumijevanje između Amerikanaca i drugih naroda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS