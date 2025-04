Kovačević: Evropski i domaći propisi su na strani Bemaxa

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Bemax ni u jednom trenutku nije pokušao da izbjegne poreske obaveze, već je sve poslovne radnje, uključujući i prodaju vlasničkog udjela, sproveo u skladu sa tada važećim zakonima i propisima Crne Gore, poručio je bivši vlasnik te firme i sadašnji predsjednik Odbora direktora, Veselin Kovačević.

On je kazao da su tvrdnje potpredsjednika Vlade Moma Koprivice o navodnom poreskom dugu od 28,4 miliona EUR klasičan primjer instrumentalizacije državne funkcije u svrhu predizborne kampanje, i to na osnovu netačnih i tendencioznih interpretacija.

Koprivica je ranije danas, u objavi na mreži X, naveo da će kompanija Bemax, nakon prijave koju je podnio, državi uplatiti ukupno 28,4 miliona EUR po osnovu izbjegnutog poreza na kapitalnu dobit i obračunate kamate.

Kovačević je ocijenio da je jedini motiv obraćanja Koprivice pokušaj popravka jednocifrenog rejtinga Demokrata u Nikšiću sa dodatnih 200 glasova.

On je naglasio da ni u jednom trenutku Bemax nije pokušao da “izbjegne” poreske obaveze, već je sve poslovne radnje, uključujući i prodaju vlasničkog udjela, sproveo u skladu sa tada važećim zakonima i propisima Crne Gore.

“U momentu zaključenja ugovora nijedna nadležna institucija nije ukazala na nepravilnosti. Upravo zato je kompanija Bemax iskoristila zakonsko pravo i žalila se nadležnom sudu, koji jedini ima ovlašćenje da donese konačnu odluku u ovom slučaju”, kazao je Kovačević.

On je rekao da je prema navodima Koprivice Bemax “dužnik”, ali da evropski propisi, Ustav i zakon kažu nešto drugo.

Kovačević je ukazao na to da je pravo svakog pojedinca da raspolaže svojom imovinom zagarantovano Članom 1 Prvog protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

“Bemax je, kao privatna kompanija, bio u mojoj svojini, te sam imao puno pravo da njime raspolažem u skladu sa zakonima i sopstvenim poslovnim interesima, uključujući i pravo da ga prodam po tržišnoj, ispregovaranoj cijeni ili da ga poklonim ukoliko to želim. Nijedna državna institucija, uključujući potpredsjednika Vlade, nema ovlašćenje da arbitrira o “pravičnosti” takve cijene”, istakao je Kovačević.

On je naglasio da su pokušaji retroaktivnog nametanja poreskih tumačenja protivustavni i protivpravni.

Kovačević je kazao da inicijativa Koprivice iz juna prošle godine, koja je kasnije pretočena u saopštenje objavljeno 10. marta ove godine, a sada i u objavi na X-mreži mjesec kasnije, pokušava da insinuira postojanje nepravilnosti u prodaji kompanije koja je već bila okončana u skladu sa tada važećim propisima.

“Međutim, Poreska uprava je rješenje donijela tek u januaru ove godine, što jasno pokazuje da nijedna nepravilnost nije konstatovana u realnom vremenu”, naveo je Kovačević.

Kako je dodao, u Evropskoj uniji, kojoj Crna Gora teži, sloboda preduzetništva je zaštićena čanom 16 Povelje o osnovnim pravima EU.

Kovačević je rekao da, u tržišnim ekonomijama, cijena između dvije strane odražava njihovu procjenu vrijednosti i ne može biti predmet naknadnog preispitivanja od trećih lica, te da država ne smije biti arbitar u određivanju cijena privatnim licima jer je to apsurdno.

On je podsjetio i da Evropska komisija, u svojim izvještajima o napretku zemalja kandidata, kontinuirano upozorava na štetne efekte političkih intervencija u privatne ekonomske odnose.

“Takvo ponašanje obeshrabruje investicije i urušava povjerenje u vladavinu prava. Uostalom, država Crna Gora je u više navrata prodavala sopstvena preduzeća ispod knjigovodstvene vrijednosti, bez da je iko iz vlasti tada problematizovao “pravičnost” cijene”, rekao je Kovačević.

On je istakao da je Bemax oduvijek na Bijeloj listi Poreske uprave, redovno izmiruje sve poreske obaveze i primjer je odgovornog poslovanja.

Kompanija je, prema riječima Kovačevića, uvela evropske standarde u crnogorsku građevinsku industriju, dala doprinos razvoju infrastrukture i zapošljavala stotine radnika sa punim poštovanjem njihovih prava.

“Svaki pokušaj da se njen rad dovede u pitanje iz političkih pobuda predstavlja udar na jednu od rijetkih kompanija koja je izrasla iz crnogorskog poslovnog ambijenta bez oslanjanja na državne subvencije ili privilegije”, zaključio je Kovačević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS