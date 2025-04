I u petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 11. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8:30 do 16 sati: Montefarm u ulici Ilije Plamenca.

-u terminu od 08 do 15 sati: IRD Šume,dio Brskuta,dio Bera,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,UlicaPavla Mijovića,Drezga, naselje oko nekadašnjeg Elastika.

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati:Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja),Luke, Jelenak i Kula Lakića,dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 09 do 9:45 sati: Njeguši, Žanjev Do i Kuk.

-u terminu od 12 do 12:45 sati: Lovćen.

-u terminu od 10 do 12 sati:komplet Riječka nahija,Cetinjske Pumpe (Sjenokos, Podgor i Višnjica), Građani, Podgor, Višnjica, Ljubotinj, Utrg i vodovod Budva (Podgor i Utrg).

-u terminu od 12 do 13 sati:Utrg i vodovod Budva (Podgor i Utrg).

-u terminu od 13:15 do 14 sati: Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla,Vilusi, Carine, Vučetići, Ilijino Brdo, Dolovi, Carina-Granični prelaz.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova,Dio Laza.

u terminu od 09 do 10 sati: Ul. Ivana Milutinovića, Ul Đura Salaja, Vučedolska, Trg Save Kovačevića, Ul. Lazara Sočice, Ul. Njegoševa, Ul. Manastirska, Ul. Vuka Karadžića, Elektroprivreda Crne Gore, Ul. Novice Cerovića, Ul. Marka Miljanova,Trg Šaka Petrovića, Trg Slobode, Ul. Narodnih Heroja, Ul. V Proleterske, Ul. Novaka Ramova, Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, CKB banka, Tržni Centar.

-u terminu od 10 do 11 sati: Dio Straševine, Čađalica, dio Bulevara 13. Jul, Ul. Obreška, Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Gojka Garčevića, Ul. Gavrila Principa, dio Mrkošnice, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija, PP Bast Plastic.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Šćepan Polja

Budva

– u terminu od 11 do 14 sati:dio naselja: REŽEVIĆI, KRSTAC.

-u terminu od 14 do 15 sati: Dio naselja: REŽEVIĆI, SKOČI ĐEVOJKA.

-u terminu od 10 do 12 sati: CS Regionalni Vodovod – Topliš,Prijevor, Jaz. Svinjišta, Servisna zona Jaz, Poljice, Lastva Grbaljska,Partizanski put, Kovačko polje,Platamuni, Ograde, Trsteno, Desančić, Krimovica, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Beogradsko naselje u dolnjem štoju(kod hotela Buzuko).

-u terminu od 09 do 15 sati: Dom Zdravlja i potrošači ulice D1,Naselje Pistula,dio naseja Totoši, OŠ M.Tito, Gimnazija Bratstvo jedinsto.

Kotor

– u terminu od 08 do 13 sati: Popova ulica.

-u terminu od 08 do 14 sati:Zrenjaninsko-Kriva ulica-dio potrošača.

-u terminu od 08 do 10 sati: Glavati (Prčanj).

-u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Škaljari-područje oko Autoremonta, Autobiska stanica, područje oko Vatrogasnice i stare Rivijere, Pošta i hotel Porto in, Škaljari Gornji, Crveni Brijeg, Škaljari -područje oko tunela – u periodu izvođenja radova biće smanjena pouzdanost u napajanju.

Tivat

-u terminu od 08 do 13 sati: Donja Lastva, Sedmi Kvart, Ruljina, Gornjolastovska ulica.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati:Bijela Školjka (Bijela)

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo,dio sela Trešnjevo.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde,Rovca,Babino,Drgosava,Zagrađe i Dio sela Goražde .

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati:Gornja Lješnica,Ostrelj,Strojtanica

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – stara škola,Zaton – Klinac,Njegnjevo,Dobrakovo,Ribarevine,Donji Mojstir,Brčve,Lješnica-Mrdavac,Gornja Lipnica,Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče,Ostrelj, Ramčina, Zaton.

– u terminu od 08 do 16 sati:Obrov

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Žirci,Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje,Gornji Lepenac,Pržišta,Jakovići,Krasića strana,Rudnica,Donji Lepenac.

-u terminu od 09 do 15 sati:Žari-Vrela.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Vrbica,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo i Azane, dio sela Tucanje, dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje,Selo Novšiće.

Pljevlja

– u terminu od 12 do 17 sati: Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kujevići,Fejzići,Dautovići ,Plunca ,Babići, Grahovo ,B.Crkva ,Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Kofekcija ,Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari ,Paučina ,Blace ,Radetina ,Kačapore, Besnik,MaloPolje,Njeguši,KurbadovićiBać,Murići,Kajevići,Đžuđževići,Jablanica,Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit Mont i TV Repetitor.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

